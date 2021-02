Equitalia segnala | la Finanza agisce | arrestato commercialista e sequestrati beni per 5 milioni di euro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Su disposizione della Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti a vario titolo responsabili di una serie di reati di natura tributaria. Le indagini sono state avviate a seguito di unazione trasmessa da. Due professionisti di uno studio commerciale di Casal Velino (SA) avevano esibito documenti e certificazioni false, facendo in questo modo risultare dei pagamenti in realtà mai avvenuti, per ottenere lo sgravio di cartelle esattoriali oppure risolvere a favore dei propri clienti il contenzioso con il Fisco davanti alle Commissioni Tributarie. Sotto la direzione di questa Autorità Giudiziaria, i Finanzieri della Tenenza di Vallo della Lucania ...