Enel, tra le 50 aziende più sostenibili al mondo ai SEAL Awards 2020 (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Enel è tra i vincitori dei 2020 SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainability Awards, che premiano la leadership, la trasparenza e l'impegno di brand globali in pratiche di business sostenibili. Nello specifico, Enel è stata inserita nella categoria 2020 SEAL Organizational Impact Award, che riconosce la performance di sostenibilità aziendale complessiva e rappresenta le 50 aziende più sostenibili a livello globale. Il 2020 SEAL Organizational Impact Award combina due serie di dati ESG (Environmental, Social and Governance) di livello mondiale: la A-List del CDP1 e il Corporate Sustainability Assessment (CSA, ...

