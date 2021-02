Emilia Romagna, fino al 6 marzo lezioni in presenza al 50% per le scuole secondarie di II grado. Nota Usr (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le scuola superiori in Emilia Romagna proseguiranno le lezioni in presenza al 50% fino al 6 marzo. Lo precisa una Nota inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale in cui spiega i motivi di tali indicazioni operative. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le scuola superiori inproseguiranno leinal 50%al 6. Lo precisa unainviata dall'Ufficio Scolastico Regionale in cui spiega i motivi di tali indicazioni operative. L'articolo .

