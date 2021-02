Elisabetta Canalis si è vaccinata: la showgirl risponde alle accuse dei fan (Di venerdì 19 febbraio 2021) In queste ore Elisabetta Canalis ha annunciato sui propri profili social di aver completato la vaccinazione anti-Covid con la somministrazione di entrambe le dosi. Una notizia che ha subito scatenato le domande e le insinuazioni accusatorie dei fan della showgirl 42enne. Diversi infatti i followers che hanno accusato la Canalis di aver usufruito di un trattamento preferenziale, ma la moglie del chirurgo Brian Perri ha spiegato: “Il mio ufficio (in realtà una palestra, ndr) si trova sullo stesso piano di ambulatori medici che ricevono pazienti, quindi c’era la possibilità di entrare a contatto con diverse persone a rischio. Prima ovviamente è stato fatto il vaccino a chi aveva la precedenza, ma per questo motivo anche io ho avuto la possibilità di farlo.” La Canalis ha anche rivelato alcuni retroscena ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) In queste oreha annunciato sui propri profili social di aver completato la vaccinazione anti-Covid con la somministrazione di entrambe le dosi. Una notizia che ha subito scatenato le domande e le insinuazioni accusatorie dei fan della42enne. Diversi infatti i followers che hanno accusato ladi aver usufruito di un trattamento preferenziale, ma la moglie del chirurgo Brian Perri ha spiegato: “Il mio ufficio (in realtà una palestra, ndr) si trova sullo stesso piano di ambulatori medici che ricevono pazienti, quindi c’era la possibilità di entrare a contatto con diverse persone a rischio. Prima ovviamente è stato fatto il vaccino a chi aveva la precedenza, ma per questo motivo anche io ho avuto la possibilità di farlo.” Laha anche rivelato alcuni retroscena ...

martiraranans : Il riassunto della mia vita penso che si possa riassumere dal fatto che sto vedendo Masterchef mentre cucino il pet… - Eles52031419 : Caradonna Rosalinda Chantal mo' te fingi pure molto Lady Oscar Ricordati che tale si nasce. Asserito cio' il tuo pr… - infoitcultura : Elisabetta Canalis torna in Italia dopo le polemiche sul vaccino anti covid: «Ecco come ho fatto» - zazoomblog : Elisabetta Canalis torna in Italia dopo le polemiche sul vaccino anti covid: «Ecco come ho fatto» - #Elisabetta… - zazoomblog : Elisabetta Canalis torna in Italia dopo le polemiche sul vaccino anti covid: «Ecco come ho fatto» - #Elisabetta… -