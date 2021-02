Elisabetta Canalis dopo il vaccino è già in Italia con la figlia (Foto) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una settimana dopo la seconda dose del vaccino Elisabetta Canalis ha preso l’aereo per tornare finalmente in Italia (Foto). Ha avvisato tutti sui social e ovviamente ha dovuto rispondere a una serie di domande di chi le ha chiesto come mai ha già ricevuto il vaccino e perché è in viaggio se le frontiere sono chiuse. Elisabetta Canalis felice e vaccinata è già sbarcata in Italia, soffriva molto per la lontananza dalla sua famiglia ma racconta che in Italia doveva venire per lavoro. Ovviamente avrò modo di vedere anche la famiglia, per il resto spiega tutto. Sempre sui social aveva già mostrato il momento in cui veniva vaccinata, Foto che in tanti postano. La settimana scorsa ha ricevuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una settimanala seconda dose delha preso l’aereo per tornare finalmente in). Ha avvisato tutti sui social e ovviamente ha dovuto rispondere a una serie di domande di chi le ha chiesto come mai ha già ricevuto ile perché è in viaggio se le frontiere sono chiuse.felice e vaccinata è già sbarcata in, soffriva molto per la lontananza dalla sua famiglia ma racconta che indoveva venire per lavoro. Ovviamente avrò modo di vedere anche la famiglia, per il resto spiega tutto. Sempre sui social aveva già mostrato il momento in cui veniva vaccinata,che in tanti postano. La settimana scorsa ha ricevuto ...

