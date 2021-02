Elettrodomestici: nuova etichetta, come cambia e perché (Di giovedì 18 febbraio 2021) Qualcuno potrebbe averle già trovate nelle istruzioni degli Elettrodomestici ricevuti in regalo o acquistati a fine anno, tutti gli altri le vedranno di certo esposte a partire dal primo marzo. Sono le nuove etichette energetiche volute dall'Unione Europea per riportare ordine nella classificazione energetica degli Elettrodomestici ma anche per stimolare lo sviluppo di nuovi prodotti sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Ma quali sono esattamente le logiche e il funzionamento delle nuove etichette? Le ricorda Imq, Istituto italiano del marchio di qualità, il maggiore organismo in Italia nella valutazione delle conformità (test, ispezioni, certificazioni) nel settore elettrico. come spiegato dalla Commissione Europea, se da una parte le vecchie etichette energetiche hanno indubbiamente contribuito allo sviluppo innovativo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Qualcuno potrebbe averle già trovate nelle istruzioni degliricevuti in regalo o acquistati a fine anno, tutti gli altri le vedranno di certo esposte a partire dal primo marzo. Sono le nuove etichette energetiche volute dall'Unione Europea per riportare ordine nella classificazione energetica deglima anche per stimolare lo sviluppo di nuovi prodotti sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Ma quali sono esattamente le logiche e il funzionamento delle nuove etichette? Le ricorda Imq, Istituto italiano del marchio di qualità, il maggiore organismo in Italia nella valutazione delle conformità (test, ispezioni, certificazioni) nel settore elettrico.spiegato dalla Commissione Europea, se da una parte le vecchie etichette energetiche hanno indubbiamente contribuito allo sviluppo innovativo ...

