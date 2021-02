Ecco la mappa interattiva in 3D e in VR del sito di atterraggio di Perserverance (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ESA ha pubblicato una mappa navigabile anche in 3D e in VR del sito di ammartaggio del rover Perseverance della NASA. Se la si visita con lo smartphone, si può usare il giroscopio del dispositivo per avere un’esperienza più coinvolgente.... Leggi su dday (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ESA ha pubblicato unanavigabile anche in 3D e in VR deldi ammartaggio del rover Perseverance della NASA. Se la si visita con lo smartphone, si può usare il giroscopio del dispositivo per avere un’esperienza più coinvolgente....

Avvenire_Nei : L'analisi di @WRicciardi Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pu… - ComuneMI : Ecco la mappa interattiva per scoprire il primo quartiere-museo di Milano: l’Ortica, dove la storia è dipinta sui m… - Andrea751201 : RT @soniasicco: La rete stradale dell’#ImperoRomano era così complessa che, per comprenderla, era necessaria una #mappa: ecco la #TabulaPeu… - salutiawilli : RT @soniasicco: La rete stradale dell’#ImperoRomano era così complessa che, per comprenderla, era necessaria una #mappa: ecco la #TabulaPeu… - FrancescaGolem : RT @soniasicco: La rete stradale dell’#ImperoRomano era così complessa che, per comprenderla, era necessaria una #mappa: ecco la #TabulaPeu… -