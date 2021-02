“È sbagliato pensare di potercela fare senza farsi aiutare” Laura Chiatti parla dei problemi che la tormentano da anni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sposata con l’attore Marco Bocci dal 2014, Laura Chiatti ha due figli, Enea e Pablo, e nonostante la sua innegabile bellezza e gli irresistibili occhi di ghiaccio, anche la bella Laura ha i suoi complessi come tutte le donne, o quasi. Un seno troppo piccolo E li ha confessati in una lunga intervista al Corriere, dove ha raccontato del suo non sentirsi bene con il proprio corpo a causa del seno piccolo: Da giovane ero ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda E anche se nelle pellicole ricopre spesso ruolo da donna fatale ammette Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così. Ma in fondo essere etichettata ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sposata con l’attore Marco Bocci dal 2014,ha due figli, Enea e Pablo, e nonostante la sua innegabile bellezza e gli irresistibili occhi di ghiaccio, anche la bellaha i suoi complessi come tutte le donne, o quasi. Un seno troppo piccolo E li ha confessati in una lunga intervista al Corriere, dove ha raccontato del suo non sentirsi bene con il proprio corpo a causa del seno piccolo: Da giovane ero ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodicifa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda E anche se nelle pellicole ricopre spesso ruolo da donna fatale ammette Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così. Ma in fondo essere etichettata ...

