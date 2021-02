È morto Rush Limbaugh | voce storica della destra americana

Leggi su wired

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (foto: Tom Williams/via Getty Images)Nel pomeriggio americano del 17 febbraio è, conduttore radiofonico repubblicano e conservatore, famosissimo negli Stati Uniti per essere stato ladel risentimento bianco e reazionario. Settantenne, era malato da tempo. Brillante performer e intrattenitore, ascoltato da milioni di statunitensi,nella sua lunga carriera era riuscito a trasformare la sua retorica aggressiva e bigotta in un fenomeno commerciale che incassava 85 milioni di dollari l’anno. “Attaccava costantemente persone decedute, giovani ragazze e persone senzatetto, nessuna delle quali era nella posizione per potergli rispondere” scriveva di lui la giornalista statunitense Molly Ivins su Mother Jones, descrivendolo come un “bullo” e un “grande sostenitore” ...