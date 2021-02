È morto l'avvocato Ivone Cacciavillani, tra i più grandi esperti di diritto amministrativo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si è spento a 88 anni Ivone Cacciavillani, decano degli avvocati amministrativisti del Veneto, tra i maggiori esperti esperti di diritto amministrativo. Nato a Vigonovo il 22 marzo 1932, ha ricoperto ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si è spento a 88 anni, decano degli avvocati amministrativisti del Veneto, tra i maggioridi. Nato a Vigonovo il 22 marzo 1932, ha ricoperto ...

