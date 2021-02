E’ di nuovo guerra tra Dayane Mello e Rosalinda: la brasiliana lancia un affondo pesantissimo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Doveva essere una serata piena di allegria e divertimento, complice anche la nuova puntata dello show condotto da Tommaso Zorzi ma è successo anche altro. Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha visto che nel corso del programma ci sono stati dei giochi dedicati all’affinità di coppia. Protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insieme a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Alla fine del gioco, una Dayane che è apparsa in alcuni momenti anche insofferente, ha lanciato una bordata di non poco conto alla sua amica. Amica con la quale neppure qualche ora prima aveva fatto pace. Una tregua durata pochissimo perchè a quanto pare a Dayane Mello, la storia di Rosalinda e Andrea proprio non va giù. “Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Doveva essere una serata piena di allegria e divertimento, complice anche la nuova puntata dello show condotto da Tommaso Zorzi ma è successo anche altro. Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha visto che nel corso del programma ci sono stati dei giochi dedicati all’affinità di coppia. Protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insieme aCannavò e Andrea Zenga. Alla fine del gioco, unache è apparsa in alcuni momenti anche insofferente, hato una bordata di non poco conto alla sua amica. Amica con la quale neppure qualche ora prima aveva fatto pace. Una tregua durata pochissimo perchè a quanto pare a, la storia die Andrea proprio non va giù. “Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere ...

