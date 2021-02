“È arrivata la polizia”. C’è posta per te, il racconto choc della collaboratrice di Maria De Filippi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Problemi a C’è posta per te. Chiara Carcano, da qualche anno inviata del format di successo ideato e condotto da Maria De Filippi, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al settimanale Tele Più, che non è stata riconosciuta in qualità di postina di C’è posta per te e i mittenti della busta hanno chiamato la polizia. Un imprevisto che Chiara non si aspettava e che oggi ricorda con il sorriso sulle labbra anche se all’epoca non è stato di certo facile trovarsi una una situazione simile. Chiara Carcano ha rivelato di suonare sempre piano il citofono in modo da non essere troppo invadente. Se però si affacciano alla finestra la giovane inizia subito a urlare rivelando la sua identità. La Carcano è al momento l’unica donna della squadra di postini di C’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Problemi a C’èper te. Chiara Carcano, da qualche anno inviata del format di successo ideato e condotto daDe, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al settimanale Tele Più, che non è stata riconosciuta in qualità di postina di C’èper te e i mittentibusta hanno chiamato la. Un imprevisto che Chiara non si aspettava e che oggi ricorda con il sorriso sulle labbra anche se all’epoca non è stato di certo facile trovarsi una una situazione simile. Chiara Carcano ha rivelato di suonare sempre piano il citofono in modo da non essere troppo invadente. Se però si affacciano alla finestra la giovane inizia subito a urlare rivelando la sua identità. La Carcano è al momento l’unica donnasquadra di postini di C’è ...

