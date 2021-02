Dzeko-Borja Majoral, la Roma vince 2-0 in casa Braga (Di giovedì 18 febbraio 2021) Braga (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La Roma perde Cristante e Ibanez ma chiude sul 2-0 sul campo del Braga nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Decidono le reti dei due attaccanti in un match mai veramente in discussione: Dzeko al ritorno da titolare e Borja Mayoral, subentrato nella ripresa e in gol nei minuti di recupero. All’Estadio Municipal al bosniaco bastano cinque minuti per firmare il gol del vantaggio. La prima rete giallorossa è una fotocopia delle molteplici occasioni costruite dalla Roma nel corso del primo tempo: Cristante recupera palla e dà il via ad un’azione palla al piede che porta il bosniaco a depositare in rete su cross di Spinazzola. Al 5? c’è una grana per Fonseca: Cristante si fa male, al suo posto Bruno Peres con Spinazzola che scala nei tre. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021)(PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Laperde Cristante e Ibanez ma chiude sul 2-0 sul campo delnell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Decidono le reti dei due attaccanti in un match mai veramente in discussione:al ritorno da titolare eMayoral, subentrato nella ripresa e in gol nei minuti di recupero. All’Estadio Municipal al bosniaco bastano cinque minuti per firmare il gol del vantaggio. La prima rete giallorossa è una fotocopia delle molteplici occasioni costruite dallanel corso del primo tempo: Cristante recupera palla e dà il via ad un’azione palla al piede che porta il bosniaco a depositare in rete su cross di Spinazzola. Al 5? c’è una grana per Fonseca: Cristante si fa male, al suo posto Bruno Peres con Spinazzola che scala nei tre. ...

