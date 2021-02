Draghi: 'semplificazione azione amministrativa ha funzione anti corruzione' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Nella lotta alla corruzione è "centrale il ruolo dell'Anac" ma "molto resta da fare in vista della prevenzione oggi perseguita attraverso meccanismi ancora troppo formali, che finiscono per alimentare più che prevenire la corruzione: la semplificazione avrebbe una funzione anticorruttiva". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. "semplificazione e trasparenza", aggiunge, sono i due assi d'intervento. "La trasparenza è il presupposto logico" il fatto che "i cittadini possano far sentire la loro voce è la base della responsabilità". E poi, la "semplificazione dei procedimenti amministrativi" che "serve per snellire e accelerare processi decisionali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Nella lotta allaè "centrale il ruolo dell'Anac" ma "molto resta da fare in vista della prevenzione oggi perseguita attraverso meccanismi ancora troppo formali, che finiscono per alimentare più che prevenire la: laavrebbe unacorruttiva". Lo ha detto il premier Marionella replica alla Camera. "e trasparenza", aggiunge, sono i due assi d'intervento. "La trasparenza è il presupposto logico" il fatto che "i cittadini possano far sentire la loro voce è la base della responsabilità". E poi, la "dei procedimenti amministrativi" che "serve per snellire e accelerare processi decisionali ...

