Draghi punta al bilancio comune europeo | ecco il vero obiettivo del Recovery plan italiano

Nel discorso di insediamento per chiedere la fiducia al Senato, il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricordato che sostenere il suo governo significa condividere l'irreversibilità dell'euro, e la prospettiva di un'Unione europea sempre più integrata, che deve approdare a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Considerando che Draghi è stato chiamato in causa soprattutto per riscrivere, far approvare e avviare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con queste parole ha ricordato all'aula l'obiettivo massimo del suo incarico: fare del Recovery plan italiano una storia di successo, un precedente determinante nel dare il via alla costruzione di un budget comunitario permanente, ...

