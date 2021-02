Draghi incassa la prima fiducia al Senato. “Dovrà essere validata dai fatti” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governo Draghi incassa la prima fiducia al Senato: su 305 presenti hanno votato 304 Senatori, favorevoli 262, contrari 40, astenuti 2. Numeri che "blindano" il suo governo e assicurano, almeno per l’avvio del lavoro, una navigazione tranquilla. Anche se i "dissidenti" M5s che votano no sono 15, con in più 6 pentastellati assenti che non rispondono alla "chiama". Dunque, resta alta la tensione nel Movimento, dove il dissenso non si placa. La lunga giornata d’esordio per Draghi a palazzo Madama scorre via senza eccessi di pathos, tantomeno si registrano momenti di tensione, gli ormai soliti toni in crescendo dei leader a cui l’Aula era solita assistere negli ultimi mesi. Unico "distinguo" che ripropone le divisioni tra centrosinistra e centrodestra quando il premier ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governolaal: su 305 presenti hanno votato 304ri, favorevoli 262, contrari 40, astenuti 2. Numeri che "blindano" il suo governo e assicurano, almeno per l’avvio del lavoro, una navigazione tranquilla. Anche se i "dissidenti" M5s che votano no sono 15, con in più 6 pentastellati assenti che non rispondono alla "chiama". Dunque, resta alta la tensione nel Movimento, dove il dissenso non si placa. La lunga giornata d’esordio pera palazzo Madama scorre via senza eccessi di pathos, tantomeno si registrano momenti di tensione, gli ormai soliti toni in crescendo dei leader a cui l’Aula era solita assistere negli ultimi mesi. Unico "distinguo" che ripropone le divisioni tra centrosinistra e centrodestra quando il premier ...

repubblica : Governo Draghi, Salvini incassa le sberle ma rilancia: 'Tav e Ponte. Euro? Non è l'attualità' - Agenzia_Ansa : Fiducia di ferro per Mario Draghi in Senato, oggi il voto alla Camera. In 201 hanno votato 'sì' al nuovo governo. Q… - MediasetTgcom24 : Governo, Draghi incassa la fiducia al Senato: 262 i voti a favore, 40 i contrari #GovernoDraghi… - AndFranchini : Fiducia di ferro al Senato,oggi Draghi alla Camera - CaressaGiovanni : #Draghi incassa il voto di fiducia al Senato. Giannelli -