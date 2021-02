Draghi, il voto della Fiducia alla Camera. Meloni conferma l’opposizione: “Per coerenza e serietà” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il voto di ieri in Senato, in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incassato la Fiducia, oggi è la volta della Camera dei Deputati. La lunga giornata politica è iniziata non senza scossoni, particolarmente per il Movimento 5 Stelle, che ha espulso i senatori che hanno votato contro la formazione del nuovo governo. L’esecutivo Draghi è appoggiato da larga parte delle forze politiche, tranne che da Fratelli d’Italia, come confermato dalla sua presidente Giorgia Meloni nel suo intervento a Montecitorio. L’intervento di Giorgia Meloni alla Camera Giorgia Meloni, nello spazio riservato alle repliche al discorso del presidente ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo ildi ieri in Senato, in cui il presidente del Consiglio Marioha incassato la, oggi è la voltadei Deputati. La lunga giornata politica è iniziata non senza scossoni, particolarmente per il Movimento 5 Stelle, che ha espulso i senatori che hanno votato contro la formazione del nuovo governo. L’esecutivoè appoggiato da larga parte delle forze politiche, tranne che da Fratelli d’Italia, cometo dsua presidente Giorgianel suo intervento a Montecitorio. L’intervento di GiorgiaGiorgia, nello spazio riservato alle repliche al discorso del presidente ...

