Draghi, governo diretta oggi. Replica di 13 minuti: 8 applausi. «Combatteremo mafie e corruzione. Sostegno a turismo, Pmi e Sport» (Di giovedì 18 febbraio 2021) È in corso nell'Aula della Camera il dibattito sulla fiducia. Mario Draghi ha Replicato alle ore 18. La Replica di Draghi nell'Aula della Camera è durata 13 minuti. Ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 febbraio 2021) È in corso nell'Aula della Camera il dibattito sulla fiducia. Mariohato alle ore 18. Ladinell'Aula della Camera è durata 13. Ha...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - EmilioBerettaF1 : Governo Draghi, il ribelle Mantero dopo il no alla fiducia: 'Ci vogliono espellere? Così il M5S diventa il partito… - Artamia : RT @NapoliToday: #Cronaca Manifestazione contro il Governo Draghi: 'Fa gli interessi delle banche' -