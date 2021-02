Draghi, governo diretta oggi: premier parla alle 18 alla Camera. Venti deputati M5S verso il no alla fiducia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato la fiducia al governo guidato dal premier Mario Draghi. Tra i contrari, ci sono 15 voti del M5S. Il capo politico dei Cinquestelle Vito... Leggi su ilmattino (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato laalguidato dalMario. Tra i contrari, ci sono 15 voti del M5S. Il capo politico dei Cinquestelle Vito...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - GiudiVera : RT @stanzaselvaggia: Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie con… - giorgiaherself : Idee da prendere come esempio — in tutti gli ambiti professionali. Qui da noi stiamo ancora a maschi vs femmine (u… -