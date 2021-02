Draghi | governo diretta oggi | il premier parla alla Camera Venti deputati M5S verso il no alla fiducia

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Gigi412Po : RT @DSantanche: La #Rai mandando la pubblicità durante la dichiarazione di voto del nostro capogruppo in #Senato di fatto CENSURA l’unica o… - girodibozze : Una delle questioni che probabilmente verranno tra le prime nell’agenda del nuovo governo #Draghi sarà quella della… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo

Morra, Lezzi e gli altri senatori che ieri non hanno votato la fiducia alsono fuori dal Movimento cinque stelle, decisione arrivata per mano del capo reggente Vito Crimi. E come la prende Beppe Grillo? 'Oggi, alle 21:55 la sonda Perseverance atterrerà su ...Tra interruzioni per la sanificazione e interventi fiume dei senatori di maggioranza e (pochi) di opposizione, il primo voto di fiducia alarriva a notte fonda: 262 sì, 40 no, due astenuti. Il record di maxifiducia delMonti (285 sì) non viene raggiunto, ma il margine resta ampio. Nelle oltre dodici ore trascorse ...Dopo aver ascoltato il discorso di Mario Draghi, naturalmente pieno di buoni propositi come quelli di tutti i suoi predecessori, appare ancora più interessante analizzare l’allegra ammucchiata che com ..."Sono stato in particolare molto ben impressionato, molto contento, per la scelta di Draghi come primo ministro. È un grande cambiamento, un grande passo in avanti che credo aiuterà il nostro Paese".