Draghi alla Camera per la fiducia: discorso in diretta live | Fiducia Governo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Draghi alla Camera per la Fiducia: discorso in diretta live Fiducia Governo Draghi Camera diretta live – Questa mattina, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 9 il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene il suo discorso alla Camera per poi chiedere la Fiducia al Governo. Un discorso programmatico, che seguirà quello di ieri al Senato e con noi di TPI seguiremo in diretta. Di seguito tutti gli aggiornamenti. diretta Tra pochi minuti il presidente ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021)per lain– Questa mattina, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 9 il presidente del Consiglio Mariotiene il suoper poi chiedere laal. Unprogrammatico, che seguirà quello di ieri al Senato e con noi di TPI seguiremo in. Di seguito tutti gli aggiornamenti.Tra pochi minuti il presidente ...

caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - davidefaraone : Al passaggio di #Draghi su Atlantismo ed europeismo ho guardato alla mia sinistra e tra i banchi del M5S nessuno ap… - Linkiesta : Il testo del gran discorso di Mario Draghi al Senato «Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto… - laZuck64 : RT @Palazzo_Chigi: Il testo dell'intervento di replica del Presidente Mario Draghi alla discussione generale in Senato sulle dichiarazioni… - Michele2125 : RT @ve10ve: Far passare, come fa #Faraone, discesa dello spread, per ora non eccessiva rispetto a prima crisi, per 'Draghi = #MES' è per me… -