Doppia offerta per Xiaomi Band 5 e Amazfit Band 5 su Amazon al prezzo minimo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Per gli amanti dei fitness tracker ci sono due offertedavvero interessanti di scena oggi 18 febbraio: sia la5 che la5 sono in vendita ad un nuovoproprio sullo store. Quale conviene acquistare in questo momento e a quali specifiche condizioni? Prima di scendere nel dettaglio delle due proposte commerciali, vale la pena ricordare che le specifiche hardware delle duenon sono così distanti. Va tuttavia precisato che la5 può essere definita come la vera e propria versione globale della5 cinese. Questo perché implementa 3 ...