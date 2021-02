Dopo il Senato l’esecutivo Draghi incassa la fiducia della Camera. I Sì sono 535. “Lo sguardo rivolto al futuro caratterizzerà l’azione del mio Governo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il Senato, l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha incassato questa sera – con 535 Sì, 56 No e 5 astenuti – la fiducia della Camera. “Spero che condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo comune” per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e che “certamente caratterizzerà l’azione del mio Governo”, ha detto il presidente del Consiglio all’Aula di Montecitorio. Nel suo secondo intervento il premier ha parlato di Pmi e corruzione, ma anche di giustizia. Il tema delle piccole e medie imprese, ha detto il premier, “comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021)ilguidato da Mariohato questa sera – con 535 Sì, 56 No e 5 astenuti – la. “Spero che condividiate questocostantementealche confido ispiri lo sforzo comune” per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e che “certamentedel mio”, ha detto il presidente del Consiglio all’Aula di Montecitorio. Nel suo secondo intervento il premier ha parlato di Pmi e corruzione, ma anche di giustizia. Il tema delle piccole e medie imprese, ha detto il premier, “comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per ...

