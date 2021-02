Dopo Il segreto chiude anche Una vita: in Italia ultime puntate nel 2022 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo “Il segreto” chiude anche “Una vita”. TVE ha scelto di concludere la produzione di “Acacias 38”, nonostante sia una delle sue serie quotidiane di maggiore successo. La serie termina le riprese Dopo 6 anni di lavorazione, 1500 episodi. In Spagna la messa in onda non è conclusa. Al momento lo stop riguarda il cast e la troupe. Secondo la stampa iberica la fine dovrebbe essere programmata per marzo 2021. Ma in Italia la programmazione è in ritardo di 300 episodi. Nel nostro Paese vanno in onda puntate di 35 minuti e non di 50, come in Spagna. La sesta stagione in Italia è inedita e il finale di serie è previsto tra un anno e mezzo. Una vita in Italia quindi ci terrà compagnia fino alla fine del ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 18 febbraio 2021)“Il“Una”. TVE ha scelto di concludere la produzione di “Acacias 38”, nonostante sia una delle sue serie quotidiane di maggiore successo. La serie termina le riprese6 anni di lavorazione, 1500 episodi. In Spagna la messa in onda non è conclusa. Al momento lo stop riguarda il cast e la troupe. Secondo la stampa iberica la fine dovrebbe essere programmata per marzo 2021. Ma inla programmazione è in ritardo di 300 episodi. Nel nostro Paese vanno in ondadi 35 minuti e non di 50, come in Spagna. La sesta stagione inè inedita e il finale di serie è previsto tra un anno e mezzo. Unainquindi ci terrà compagnia fino alla fine del ...

