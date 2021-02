Dopo Google anche Facebook “oscura” l’Australia | ricatto al governo contro la nuova legge sull’editoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dall’altra parte del mondo si combatte la prima vera battaglia tra governi e colossi web. Lontanissimo ma vicinissimo. In Australiaha deciso di bloccare le condivisioni di notizie impedendo tra l’altro agli utenti di accedere a pagine di utilità pubblica come siti di servizi sanitari e governativi. La mossa è una forma di ritorsionelain via di approvazione che costringerebbee la stessaa pagare le news che pubblicano agli editori che le producono.aveva minacciato Canberra di limitare i suoi servizi per i cittadini australiani. Uno sche ripropone il tema del potere che questi colossi hanno ormai raggiunto, al punto di ricattare stati e governi. In un post su, non ...