Doping, sentenza caso Schwazer: “Il fatto non sussiste” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Doping, caso Schwazer: Il gip di Bolzano ha scritto che l’atleta è stato vittima di un complotto per screditarlo con il suo allenatore Alex Schwazer (Getty Images)Il Gip di Bolzano Walter Pelino ha disposto l’archiviazione per il caso penale del marciatore Alex Schwazer “per non aver commesso il fatto”. Il caso era nato nel 2016 quando a seguito di un controllo a sorpresa l’atleta era risultato positivo. “La catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente” si legge nella sentenza che accusa pesantemente quanto fatto da Wafa e Iaaf – il laboratori antiDoping di Colonia – parlando chiaramente di “manipolazione” delle provette per far risultato ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021): Il gip di Bolzano ha scritto che l’atleta è stato vittima di un complotto per screditarlo con il suo allenatore Alex(Getty Images)Il Gip di Bolzano Walter Pelino ha disposto l’archiviazione per ilpenale del marciatore Alex“per non aver commesso il”. Ilera nato nel 2016 quando a seguito di un controllo a sorpresa l’atleta era risultato positivo. “La catena di custodia dei reperti in perizia è didel tutto evanescente” si legge nellache accusa pesantemente quantoda Wafa e Iaaf – il laboratori antidi Colonia – parlando chiaramente di “manipolazione” delle provette per far risultato ...

LiaCapizzi : Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. D… - patriziaprestip : La sentenza che assolve Alex Schwazer dall’accusa di doping, per non aver commesso il fatto, mette in luce una vice… - L_Apostata : Un attimo. Senza voler nulla togliere alla gravità della sentenza di oggi, #Schwazer, se non ricordo male, di squal… - reddevilrm : RT @LiaCapizzi: Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. Dispone l… - barbaradiamanti : RT @Libero_official: Alex #Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping per non aver commesso il fatto: ecco la sentenza del gip del trib… -