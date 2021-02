Doping Schwazer, caso archiviato: le urine sono state alterate. La soddisfazione dell’atleta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si conclude dopo più di 4 anni il presunto caso di Doping che ha investito il marciatore Alex Schwazer, scagionato dalle accuse. Accolta la richiesta di archiviazione dal Tribunale di Bolzano che mette la parola fine alla lunga inchiesta. Le accuse contro Schwazer sono state avanzate nel 2016, dopo che le urine risultarono positive al controllo anti Doping. Le urine, secondo quanto riscontrato dal gip bolzanese Walter Pelino, sarebbero state alterate, fatto che fa avanzare ipotesi di reato che saranno oggetto di ulteriori accertamenti. Alex Schwazer, sul Doping caso archiviato Il processo di primo grado per ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si conclude dopo più di 4 anni il presuntodiche ha investito il marciatore Alex, scagionato dalle accuse. Accolta la richiesta di archiviazione dal Tribunale di Bolzano che mette la parola fine alla lunga inchiesta. Le accuse controavanzate nel 2016, dopo che lerisultarono positive al controllo anti. Le, secondo quanto riscontrato dal gip bolzanese Walter Pelino, sarebbero, fatto che fa avanzare ipotesi di reato che saranno oggetto di ulteriori accertamenti. Alex, sulIl processo di primo grado per ...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - TgLa7 : #Doping, gip su caso #Schwazer dispone archiviazione: 'Campioni urina alterati' - SkyTG24 : #Schwazer, archiviata l'accusa di doping - Domenic20508867 : RT @riktroiani: #Schwazer assolto per il caso #doping: “Le urine furono alterate”. 5 anni di accuse infamanti, chi pagherà per aver distrut… - maldinapoli : RT @EnricoTurcato: Il caso #Schwazer è devastante. Di una gravità inaudita. “Non ha commesso il fatto. Non ci fu doping”. E ora chi gliel… -