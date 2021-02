Doping | archiviato il caso Schwazer Le urine furono alternate Accuse a Iaaf e Wada

(Di giovedì 18 febbraio 2021) «Archivazione per non aver commesso il fatto». Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado perad Alex. Il giudice ha accolto la richiesta del pm contestandone la tesi di opacità da parte dinelle analisi che portarano alla positivita' e alla squalifica del marciatore L'articolo proviene da Firenze Post.

Il Gip del tribunale di Bolzano, Walter Pelino, hail procedimento penale a carico di Alex Schwazer "per non aver commesso il fatto". ... Il caso è quello dell'accusa didel 2016 ...... sono questi i reati che il gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ipotizza nei confronti di chi avrebbe manipolato le provette di Alex Schwazer, nella sentenza sul processonella quale ...Il Tribunale di Bolzano archivia il caso del marciatore altoatesino per l'affaire del 2016 e attacca l'autoreferenzialità della Federatletica e dell'Ama ...Archivazione per non aver commesso il fatto". Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado per doping ad Alex Schwazer. Il giudice ha accolto la richiesta del pm contestandone la ...