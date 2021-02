Donna morta in casa a Pavia: ha confessato il compagno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha confessato l’autore dell’omicidio di Lidia Peschechera, la Donna di 49 anni trovata morta nel suo appartamento di Pavia. Si tratta di A.N., un 28enne con problemi di droga e senza fissa dimora, col quale la Donna aveva intrapreso una relazione. Tutto aveva avuto inizio quando il suo principale, non vedendo la Donna recarsi a lavoro, preoccupato aveva tentato di contattarla. Aveva ricevuto delle risposte, ma queste risposte l’avevano insospettito al punto di pensare che non era Lidia a rispondere, ma qualcun altro. A quel punto, l’uomo ha contattato l’ex marito spiegandogli la situazione, e i due si sono recati presso l’abitazione di Lidia. Non ricevendo alcuna risposta hanno così chiamato le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’appartamento dove Lidia era riversa ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Hal’autore dell’omicidio di Lidia Peschechera, ladi 49 anni trovatanel suo appartamento di. Si tratta di A.N., un 28enne con problemi di droga e senza fissa dimora, col quale laaveva intrapreso una relazione. Tutto aveva avuto inizio quando il suo principale, non vedendo larecarsi a lavoro, preoccupato aveva tentato di contattarla. Aveva ricevuto delle risposte, ma queste risposte l’avevano insospettito al punto di pensare che non era Lidia a rispondere, ma qualcun altro. A quel punto, l’uomo ha contattato l’ex marito spiegandogli la situazione, e i due si sono recati presso l’abitazione di Lidia. Non ricevendo alcuna risposta hanno così chiamato le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’appartamento dove Lidia era riversa ...

