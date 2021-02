Donald Trump: “Sulla candidatura nel 2024 non ho deciso, ma vedo grandi sondaggi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Mi manca essere presidente”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista telefonica a Newsmax, l’emittente conservatrice che fa capo all’amico Chris Ruddy. Non si sbilancia però Sulla sua ricandidatura alla presidenza tra quattro anni pur sottolineando come il suo consenso sia alto. “2024? Troppo presto per dirlo”, dichiara The Donald, facendo notare che anche con il secondo fallito impeachment le sue quotazioni salgano: “vedo grandi sondaggi, sono l’unico che viene messo sotto accusa ed i cui consensi salgono”. L’annuncio, invece, è questo: “Non tornerò su Twitter”. E d’altra parte è bandito a vita, è la sentenza della piattaforma social. “Twitter è diventato molto noioso e milioni di persone lo stanno abbandonando perché non è più lo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Mi manca essere presidente”. Lo ha dettoin un’intervista telefonica a Newsmax, l’emittente conservatrice che fa capo all’amico Chris Ruddy. Non si sbilancia peròsua rialla presidenza tra quattro anni pur sottolineando come il suo consenso sia alto. “? Troppo presto per dirlo”, dichiara The, facendo notare che anche con il secondo fallito impeachment le sue quotazioni salgano: “, sono l’unico che viene messo sotto accusa ed i cui consensi salgono”. L’annuncio, invece, è questo: “Non tornerò su Twitter”. E d’altra parte è bandito a vita, è la sentenza della piattaforma social. “Twitter è diventato molto noioso e milioni di persone lo stanno abbandonando perché non è più lo ...

SkyTG24 : Donald Trump è tornato (ed è esattamente come lo avevamo lasciato) - you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - fattoquotidiano : Ultim’ora: Donald Trump assolto anche dal secondo impeachment, dopo un’aspra battaglia in Senato. I Repubblicani, a… - HuffPostItalia : Donald Trump: 'Sul 2024 non ho deciso, ma vedo grandi sondaggi' - lavitadavivere1 : La maggioranza silenziosa è tornata e intende riprendersi il Paese. --DONALD TRUMP -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump: "Sulla candidatura nel 2024 non ho deciso, ma vedo grandi sondaggi" 'Mi manca essere presidente'. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Newsmax, l'emittente conservatrice che fa capo all'amico Chris Ruddy. Non si sbilancia però sulla sua ricandidatura alla presidenza tra quattro anni pur ...

Usa: Trump vago su ipotesi futura candidatura presidenziale New York, 18 feb 07:17 - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente aggirato un quesito in merito al suo futuro politico, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Newsmax" ieri, 17 febbraio. L'ex presidente ha ...

Donald Trump pronto al ritorno, ma nuova indagine sui conti. Biden: «Democrazia fragile» Il Messaggero Trump: “Twitter noioso”. E pensa a un suo social “Non tornerò su Twitter”. Lo ha annunciato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in realtà è stato bandito dalla piattaforma di microblogging dopo l’irruzione dei suoi sostenitori ...

Trump attacca l'establishment repubblicano AGI - Donald Trump rilancia sui brogli elettorali e manifesta frustrazione nei confronti dell'establishment repubblicano nella prima intervista rilasciata da quando non è più alla Casa Bianca. "Penso ...

'Mi manca essere presidente'. Lo ha dettoin un'intervista telefonica a Newsmax, l'emittente conservatrice che fa capo all'amico Chris Ruddy. Non si sbilancia però sulla sua ricandidatura alla presidenza tra quattro anni pur ...New York, 18 feb 07:17 - L'ex presidente degli Stati Uniti,, ha ripetutamente aggirato un quesito in merito al suo futuro politico, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Newsmax" ieri, 17 febbraio. L'ex presidente ha ...“Non tornerò su Twitter”. Lo ha annunciato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in realtà è stato bandito dalla piattaforma di microblogging dopo l’irruzione dei suoi sostenitori ...AGI - Donald Trump rilancia sui brogli elettorali e manifesta frustrazione nei confronti dell'establishment repubblicano nella prima intervista rilasciata da quando non è più alla Casa Bianca. "Penso ...