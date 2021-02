Django | su Sky il cult western diventa una serie tv

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Matthias Schoenaerts Nel 1966 Sergio Corbucci diresse quella che sarebbeta una pietra miliare del cinema, e a maggio 2021 partiranno le riprese di una nuovaoriginale Sky e Canal + liberamente spirata alla pellicola. Dieci episodi da sessanta minuti circa, prodotti in inglese da Cattleya, parte di ITV Studios, e dalla francese Atlantique Productions, la cui prima parte sarà diretta da Francesca Comencini, anche direttrice artistica della. A raccogliere l’eredità di Franco Nero, che proprio in quel film trovò una sorta di consacrazione, ci sarà l’attore belga Matthias Schoenaerts, già visto in The Danish Girl, Red Sparrow, Via dalla pazza folla e Un sapore di ruggine e ossa. La, creata e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli insieme ...