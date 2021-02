Disorganizzazione a Varese, anziani in coda al freddo per il vaccino anti-Covid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il consigliere regionale del Pd, Astuti: «Se ci sono disservizi oggi, figuriamoci quando i numeri cresceranno» Leggi su lastampa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il consigliere regionale del Pd, Astuti: «Se ci sono disservizi oggi, figuriamoci quando i numeri cresceranno»

ClemensDaniela : RT @cesarebrogi1: Disorganizzazione a Varese, anziani in coda al freddo per il vaccino anti-Covid - cesarebrogi1 : Disorganizzazione a Varese, anziani in coda al freddo per il vaccino anti-Covid - ChiaraBaldi86 : Disorganizzazione a Varese, anziani in coda al freddo per il vaccino anti-Covid -