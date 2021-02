Disintegrato De Martino | anticipazioni pazzesche | Per la prima volta | così Belen lo massacra dalla Toffanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Mancano due giorni alla nuova puntata di Verissimo, l'attesissimo e seguitissimo programma condotto da Silviasu Canale 5, format storico e da sempre campionissimo di ascolti: il sabato pomeriggio, in quella fascia di programmazione, semplicemente non ha rivali. E a poche ore dall'appuntamento ecco che filtrano le prime indiscrezioni sulla squadra degli ospiti che animeranno la puntata di Verissimo di sabato 20 febbraio. Come sempre, inlinea molti personaggi del mondo dello spettacolo. L'ospitata più "pesante"? Per certo quella della meravigliosaRodriguez. E la showgirl argentina per lain televisione si sbottonerà sulla sua gravidanza, ormai al quarto mese. Insomma, senza filtri racconterà la passione travolgente che la lega ad Antonio Spinalbese, ...