Diritti TV, DAZN furiosa con Sky: “Offerta illegittima” (Di giovedì 18 febbraio 2021) DAZN furiosa con Sky Alla battaglia tra i club per l’assegnazione dei Diritti TV ella Serie A per il prossimo triennio si aggiunge anche quello tra i broadcaster. DAZN, infatti, ha inviato una lettera alla Lega Serie A contro Sky. L’emittente satellitare ha messo sul piatto un’Offerta minore rispetto alla piattaforma streaming e ha promesso di versare ai club 505 milioni di euro pochi giorni dopo l’assegnazione. “Offerta tardiva che non può essere accettata poiché illegittima» oltre che «un pericoloso precedente per la Lega Serie A“. “Sky sta sostanzialmente offrendo alla Lega Serie A una somma che effettivamente appartiene a quest’ultima”. Dei 505 milioni, una parte 130 milioni per la precisione, corrisponde alla sesta rata del triennio in corso e ancora ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)con Sky Alla battaglia tra i club per l’assegnazione deiTV ella Serie A per il prossimo triennio si aggiunge anche quello tra i broadcaster., infatti, ha inviato una lettera alla Lega Serie A contro Sky. L’emittente satellitare ha messo sul piatto un’minore rispetto alla piattaforma streaming e ha promesso di versare ai club 505 milioni di euro pochi giorni dopo l’assegnazione. “tardiva che non può essere accettata poiché» oltre che «un pericoloso precedente per la Lega Serie A“. “Sky sta sostanzialmente offrendo alla Lega Serie A una somma che effettivamente appartiene a quest’ultima”. Dei 505 milioni, una parte 130 milioni per la precisione, corrisponde alla sesta rata del triennio in corso e ancora ...

ZZiliani : La sapete l’ultima? Pare che #Sky sapesse dell’interrogatorio di #Agnelli alla Procura di Perugia da 7 giorni ma ab… - tackleduro : RT @marifcinter: Dazn attacca Sky per l'offerta di 505 mln da versare in 3 giorni, fatta alla Lega per farsi assegnare i diritti tv: 'Peric… - tackleduro : RT @FrancescoOrdine: DAZN contro il rilancio di Sky per i diritti del calcio: iniziativa illegittima. Comincia la guerra tra broadcaster ne… - mr_manuguerra : RT @marifcinter: Dazn attacca Sky per l'offerta di 505 mln da versare in 3 giorni, fatta alla Lega per farsi assegnare i diritti tv: 'Peric… - Olimpia07522322 : RT @RaffaeleDeSa: Giudice sui Diritti TV della Serie A: 'Offerta #DAZN superiore a quella #Sky. Alla fine chi ci va a perdere è sempre il c… -