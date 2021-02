Dipendente di Asia Napoli muore in un incidente sul lavoro: aveva 54 anni (Di giovedì 18 febbraio 2021) aveva solo 54 anni il Dipendente di Asia Napoli che la scorsa notte ha perso la vita in un incidente sul lavoro nei pressi di Piazza Garibaldi. Un Dipendente di 54 anni di Asia Napoli, Azienda per l’igiene urbana del capoluogo campano, è morto, la scorsa notte, in un incidente sul lavoro in via Mancini, Leggi su 2anews (Di giovedì 18 febbraio 2021)solo 54ildiche la scorsa notte ha perso la vita in unsulnei pressi di Piazza Garibaldi. Undi 54di, Azienda per l’igiene urbana del capoluogo campano, è morto, la scorsa notte, in unsulin via Mancini,

Notiziedi_it : Napoli: dipendente Asia morto in servizio, si indaga sulla dinamica dell'incidente - BreakingItalyNe : Napoli: Dipendente Asia di 54 anni muore in un incidente durante lo svolgimento del proprio lavoro nella notte in v… - NapoliToday : #Cronaca Tragico incidente mentre raccoglieva i rifiuti: muore dipendente Asia - mattinodinapoli : Napoli: dipendente Asia morto in servizio, si indaga sulla dinamica dell'incidente -