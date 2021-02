Diletta Leotta, nuova incursione al cinema: ciak con Boldi e De Sica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Diletta Leotta: la conduttrice sportiva al Terminillo per il ciak del nuovo film di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. Mentre prosegue a gonfie vele la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, per Diletta Leotta è tempo di una nuova incursione al cinema. Dopo il cameo nella parte di sé stessa in 7 Leggi su 2anews (Di giovedì 18 febbraio 2021): la conduttrice sportiva al Terminillo per ildel nuovo film di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. Mentre prosegue a gonfie vele la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, perè tempo di unaal. Dopo il cameo nella parte di sé stessa in 7

Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - pomeriggio5 : Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo... #Pomeriggio5 - CorriereCitta : #CanYaman e #DilettaLeotta fidanzati: matrimonio in arrivo? Il commento di Barbara d'Urso - BlogSocialTv1 : DILETTA LEOTTA HOT, “LO RIFAREI!!” #dilettaleotta -- #CanYaman #canyaman1989 #can #love -