Demolito il Trump Plaza e Casino di Atlantic City (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fu inaugurato nel 1984 e negli anni d'oro è stato meta di celebrità tra cui Madonna, Muhammad Ali, Oprah, Barbra Streisand, Mick Jagger. Nel 1988 e 1989 ha ospitato WrestleMania IV e V, i pay per view...

