Demi Lovato shock: “Dopo l’overdose ho danni al cervello” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Demi Lovato fa dichiarazioni scioccanti nel trailer del documentario “Dancing with the Devil”, in arrivo su YouTube a marzo “I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta“, svela Demi Lovato nel trailer del documentario “Dancing withe the Devi“, in arrivo su Youtube a marzo. Le dichiarazioni shock La cantante americana 28enne si mette completamente a nudo: Dopo l’overdose, nel 2018, ha avuto tre ictus e un infarto; ora ha un danno cerebrale, non guida e ha difficoltà nella lettura. “La mia vista ha ancora punti ciechi” dichiara la Lovato senza nascondere nessun disagio. Poi aggiunge: “Per molto tempo ho avuto davvero molta difficoltà a leggere e ancora oggi fatico: la mia vista è sfocata e non posso guidare“. La cantante ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021)fa dichiarazioni scioccanti nel trailer del documentario “Dancing with the Devil”, in arrivo su YouTube a marzo “I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta“, svelanel trailer del documentario “Dancing withe the Devi“, in arrivo su Youtube a marzo. Le dichiarazioniLa cantante americana 28enne si mette completamente a nudo:, nel 2018, ha avuto tre ictus e un infarto; ora ha un danno cerebrale, non guida e ha difficoltà nella lettura. “La mia vista ha ancora punti ciechi” dichiara lasenza nascondere nessun disagio. Poi aggiunge: “Per molto tempo ho avuto davvero molta difficoltà a leggere e ancora oggi fatico: la mia vista è sfocata e non posso guidare“. La cantante ...

