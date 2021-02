djaniceto : 'I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta', così Demi Lovato racconta uno dei periodi più cupi de… - Segnale_Orario : RT @LaStampa: «I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta», così Demi Lovato racconta uno dei periodi più cupi della sua vi… - LaStampa : «I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta», così Demi Lovato racconta uno dei periodi più cupi de… - Notiziedi_it : Demi Lovato ha rischiato di morire, il racconto shock: “I medici mi davano 10 minuti di vita” - ringoringhetto : “Ho avuto un infarto e 3 ictus “. Choc nella musica, la cantante ammette tutto: “La maledetta droga…” -

' I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta ', racconta la cantante e attrice statunitense, 28 anni, nel trailer del ': Dancing with the Devil', che dovrebbe essere ...'I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta', cosìracconta uno dei periodi più cupi della sua vita: 'Dopo un'overdose, nel 2018, ho avuto tre ictus e un infarto e ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere...', svela ...Demi Lovato shock: "Dopo l'overdose ho avuto tre ictus e un infarto... ora ho danni al cervello" ...Demi Lovato ha vissuto un periodo veramente brutto. Dopo due anni dal buio più totale, l’artista ha deciso di raccontare tutto attraverso la pubblicazione di un documentario intitolato Dancing with ...