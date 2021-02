Demi Lovato | la rivelazione choc | «Dopo l’overdose ho avuto tre ictus e un infarto»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’overdose di droga del 24 luglio 2018 provocò a Demi Lovato «tre ictus e un infarto» lasciandola con limitazioni fisiche i cui effetti non sono svaniti ancora oggi. La cantante e attrice statunitense, 28 anni, rivela pubblicamente per la prima volta i dettagli sull’incidente che stava per ucciderla in Demi Lovato: Dancing With the Devil, una docuserie in quattro puntate che debutterà il 23 marzo su YouTube Originals. Nel trailer l’ex stellina Disney racconta che i medici dissero alla sua famiglia: «Ha tra i 5 e 10 minuti di vita».