Demi Lovato ha rischiato di morire, il racconto shock: "I medici mi davano 10 minuti di vita"

Demi Lovato ha rischiato di morire. I medici le avevano dato al massimo una decina di minuti di vita ma la cantante è riuscita poi a salvarsi. Il racconto shock fa riferimento al 2018, all'overdose alla quale hanno fatto seguito true ictus e un infarto che hanno messo in serio pericolo che condizioni di salute dell'artista. I fan lo ricorderanno: all'apice del suo successo, Demi Lovato è stata protagonista di alcuni spiacevoli episodi culminati in overdose. Il successo planetario e i concerti in tutto il mondo hanno spinto l'artista a rifugiarsi in angoli poco leciti che avrebbero potuto compromettere in modo serio le sue condizioni di salute. Fortunatamente oggi, tre anni dopo quegli episodi, è ...

