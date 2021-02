Demi Lovato ha avuto un infarto e tre ictus: il drammatico racconto della popstar (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 24 luglio 2018 Demi Lovato ha rischiato di morire dopo un’overdose. La notizia lanciata da TMZ ha scatenato il panico tra i fan della cantante americana. “Demi Lovato è stata trasportata in fretta in un ospedale Los Angeles dopo un’overdose. Le nostre fonti dicono che Demi è stata prelevata da una casa sulle colline di Hollywood pochi minuti fa e ancora non si conoscono le sue reali condizioni”. A distanza di due anni la popstar ha deciso di raccontare il suo periodo più nero nel documentario ‘Dancing With The Devil’. In queste 4 puntate Demi Lovato e i suoi affetti spiegheranno al pubblico cosa è davvero successo in quei mesi. Nel trailer del documentario la star ha anche svelato di aver avuto un ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 24 luglio 2018ha rischiato di morire dopo un’overdose. La notizia lanciata da TMZ ha scatenato il panico tra i fancantante americana. “è stata trasportata in fretta in un ospedale Los Angeles dopo un’overdose. Le nostre fonti dicono cheè stata prelevata da una casa sulle colline di Hollywood pochi minuti fa e ancora non si conoscono le sue reali condizioni”. A distanza di due anni laha deciso di raccontare il suo periodo più nero nel documentario ‘Dancing With The Devil’. In queste 4 puntatee i suoi affetti spiegheranno al pubblico cosa è davvero successo in quei mesi. Nel trailer del documentario la star ha anche svelato di averun ...

StraNotizie : Demi Lovato ha avuto un infarto e tre ictus: il drammatico racconto della popstar - typicalrhys : @anaclaraasf old né mo #BBB21 #DEFANTENOBBB #RedeBBB carla diaz lumena projota camilla gilberto thais juliette agro… - typicalrhys : @anaclaraasf moro SJSHJSKSKS #BBB21 #DEFANTENOBBB #RedeBBB carla diaz lumena projota camilla gilberto thais juliet… - holIandfk : @pimentale_ a nossa Demi Lovato - ProudOfLHNZLi : Demi Lovato va a sacar un documental que se va a llamar DANCING WITH THE DEVIL djskjdksjdk tremendo?????? -