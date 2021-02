Demi Lovato ha avuto tre ictus e un infarto | il racconto sconvolgente

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il fortediSono passati più di due anni da quandoè stata ricoverata d’urgenza in ospedale per via di un’overdose. L’amatissima pop star come è tristemente noto in quell’occasione ha rischiato la vita, ma grazie all’intervento dei medici è stata salvata. A quel punto, dopo un periodo di convalescenza, L'articolo proviene da Novella 2000.

Rivelazioni choc dalla cantante, ex baby fenomeno, oggi 28 anni, che ha rivelato di aver rischiato di morire dopo un overdose i cui dettagli saranno resi noti in ': Dancing With the Devil', una docuserie in ...Il trailer appena uscito di: Dancing with the Devil condensa in due minuti e mezzo ciò che vedremo nella docu - serie in cui la pop star racconta ciò che le è accaduto, ossia quell' overdose da eroina che nel 2018 l'...Demi Lovato choc: la popstar al sito della Bbc ha raccontato l'esperienza di tre anni fa, quando stava per morire dopo un'overdose di droga, il 24 luglio 2018. E ha rivelato di aver avuto tre ictus e ..."Dopo un'overdose, nel 2018, ho avuto tre ictus e un infarto e ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere..", ...