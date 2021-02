Demi Lovato ha avuto tre ictus e un infarto dopo l’overdose: le sue condizioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) La popstar Demi Lovato ha svelato particolari inediti sulla sua overdose nel 2018. Nemmeno i fan più esperti immaginano tutto quello che ha passato… La giovane popstar statunitense Demi Lovato sarà protagonista di una docuserie in quattro episodi che sarà disponibile su YouTube, “Dancing with the devil“, in cui snocciolerà le note vicende del 2018 quando Demi ha rischiato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021) La popstarha svelato particolari inediti sulla sua overdose nel 2018. Nemmeno i fan più esperti immaginano tutto quello che ha passato… La giovane popstar statunitensesarà protagonista di una docuserie in quattro episodi che sarà disponibile su YouTube, “Dancing with the devil“, in cui snocciolerà le note vicende del 2018 quandoha rischiato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

