Demi Lovato | “Dopo l’overdose ho avuto tre ictus e un infarto La mia vista ha ancora punti ciechi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “hotree un. Ora ho danni al cervello: la miaha”. A confessarlo è la cantante 28enne, ex enfant prodige che si racconta in: Dancing With the Devil, una docuserie in quattro puntate che debutterà il 23 marzo su YouTube Originals. “I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta”, dice l’artista a proposito delavuta nel 2018,la quale “hatree une ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere...”. Queste le rivelazioni della cantante ...