Del Piero si fida della Juventus: “Al ritorno sarà un’altra partita. Morata è troppo importante…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Deluso ma per nulla arrendevole. Alessandro Del Piero non nasconde le sue sensazioni da vero juventino dopo la sconfitta dei bianconeri in Champions League contro il Porto. L'ex numero 10 del club torinese ha commentato in collegamento con gli studi di Sky la prestazione della Vecchia Signora, caduta in Portogallo per 2-1.Del Piero si fida della Juventuscaption id="attachment 706101" align="alignnone" width="600" Alessandro Del Piero (getty images)/caption"Spesso abbiamo parlato dell’importanza di Morata proprio nell'attaccante la porta. Attaccare la profondità dà la possibilità alla squadra di avere più opzioni e crea pericoli alla linea difensiva avversaria", ha detto Del Piero sulla mancanza di idee in avanti della ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Deluso ma per nulla arrendevole. Alessandro Delnon nasconde le sue sensazioni da vero juventino dopo la sconfitta dei bianconeri in Champions League contro il Porto. L'ex numero 10 del club torinese ha commentato in collegamento con gli studi di Sky la prestazioneVecchia Signora, caduta in Portogallo per 2-1.Delsicaption id="attachment 706101" align="alignnone" width="600" Alessandro Del(getty images)/caption"Spesso abbiamo parlato dell’importanza diproprio nell'attaccante la porta. Attaccare la profondità dà la possibilità alla squadra di avere più opzioni e crea pericoli alla linea difensiva avversaria", ha detto Delsulla mancanza di idee in avanti...

