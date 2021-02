sportli26181512 : De Vrij-Brozovic-Lukaku: quando nei derby decide la “spina dorsale”: De Vrij-Brozovic-Lukaku: quando nei derby deci… - Gazzetta_it : #Inter, #DeVrij-#Brozovic-#Lukaku: quando nei derby decide la “spina dorsale” #SerieA - giampdisan : @PinoVaccaro77 Giochino per capire: togli a Conte gli equivalenti nei ruoli e vedi quanto bene fa. Hakimi, Brozovic… - gobbo_di : @sandrobah @FFerraioli @proxecco Perché De Vrij imposta come un Bonucci? Non mi sembra. Il più simile potrebbe esse… - GioGalbu : @settecoppesette Beh Brozovic Barella Eriksen Hakimi Lautaro Lukaku Skriniar De Vrij... Giocatori importanti! E Con… -

Il sinistro al volo nell'angolino, la torsione di testa con pallone sotto l'incrocio, lo stacco a sovrastare Kjaer., De, Lukaku, tre gol (oltre a quello di Vecino) per una rimonta da sogno per i tifosi dell'Inter. È passato poco più di un anno da quel 9 febbraio 2020, in cui in un San Siro tutto ...... nel 2019 (3 - 2 in marzo con i gol di Vecino, Dee Lautaro per l'Inter; Bakayoko e Musacchio per il Milan; 2 - 0 in settembre con reti die Lukaku). Per l'ultima vittoria "casalinga" ...Antonio Conte in vista del derby sembra voler confermare in blocco gli undici che hanno vinto con merito sulla Lazio. Due ancora i ballotaggi.Milan nella 23ª giornata di Serie A mette di fronte prima e seconda in classifica. Le informazioni e dove vederlo.