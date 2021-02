Daydreamer, anticipazioni 18 febbraio 2021: il diario segreto distrutto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Trama puntata Daydreamer 18 febbraio 2021 in onda su Canale 5 dalle ore 16,40. Sanem questa volta riuscirà a perdonare Can? Yigit gioca con i sentimenti di Sanem? Nuova puntata Daydreamer oggi 18 febbraio 2021 con una decisione che potrebbe cambiare il corso degli eventi. La soap turca ha abituato i telespettatori più affezionati ai colpi di scena incredibili, ma in questo caso ci sarà un qualcosa che potrebbe compromettere la relazione più romantica di sempre. Come sappiamo Sanem ha perso completamente l'ispirazione. Ma ha avuto una idea brillante, ovvero pubblicare il suo diario segreto dove sono contenuti tutti i dettagli della sua relazione con il Divit dagli inizi sino ad oggi. Per lasciare che la casa editrice pubblichi questo come primo libro, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Trama puntata18in onda su Canale 5 dalle ore 16,40. Sanem questa volta riuscirà a perdonare Can? Yigit gioca con i sentimenti di Sanem? Nuova puntataoggi 18con una decisione che potrebbe cambiare il corso degli eventi. La soap turca ha abituato i telespettatori più affezionati ai colpi di scena incredibili, ma in questo caso ci sarà un qualcosa che potrebbe compromettere la relazione più romantica di sempre. Come sappiamo Sanem ha perso completamente l'ispirazione. Ma ha avuto una idea brillante, ovvero pubblicare il suodove sono contenuti tutti i dettagli della sua relazione con il Divit dagli inizi sino ad oggi. Per lasciare che la casa editrice pubblichi questo come primo libro, ...

CanYaman8989 : RT @redazionetvsoap: #CanYaman e Suor Angela cos'hanno in comune? Pare che lo scopriremo presto... #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #Anticipa… - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 18 febbraio 2021: Can distrugge i sogni di Sanem. E la fine! - #Daydreamer #Anticipazioni… - zazoomblog : Anticipazioni DAYDREAMER 19 febbraio 2021 - #Anticipazioni #DAYDREAMER #febbraio - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dal 22 al 26 febbraio 2021 - Evabicho : RT @redazionetvsoap: #CanYaman e Suor Angela cos'hanno in comune? Pare che lo scopriremo presto... #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #Anticipa… -