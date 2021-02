Dal 19 Febbraio è in rotazione radiofonica “CELLOPHANE”, il nuovo singolo di Manuel Finotti feat. Zoda (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal 19 Febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica “CELLOPHANE” (Universal Music Italia/Virgin/Avarello Music srl), il nuovo brano di Manuel Finotti, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming che vede il featuring di Zoda. “CELLOPHANE” feat. Zoda, il nuovo brano di Manuel Finotti, nasce dalle diverse visioni dell’artista stesso e Zoda riguardo l’amore e i suoi effetti collaterali. Il singolo si rivolge alle persone che hanno paura di buttarsi in una storia e non trovano il coraggio di rischiare, lasciando le proprie emozioni come incartate nel CELLOPHANE. La base ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal 19sarà disponibile in” (Universal Music Italia/Virgin/Avarello Music srl), ilbrano di, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming che vede iluring di. “, ilbrano di, nasce dalle diverse visioni dell’artista stesso eriguardo l’amore e i suoi effetti collaterali. Ilsi rivolge alle persone che hanno paura di buttarsi in una storia e non trovano il coraggio di rischiare, lasciando le proprie emozioni come incartate nel. La base ...

