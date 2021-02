Daisy Ridley star del thriller The Marsh King's Daughter, diretto da Neil Burger (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attrice Daisy Ridley sarà impegnata in estate nelle riprese di The Marsh King's Daughter, il nuovo film diretto da Neil Burger. Daisy Ridley sarà la protagonista di The Marsh King's Daughter, un nuovo thriller psicologico che verrà diretto da Neil Burger. Il progetto si basa sul romanzo scritto da Karen Dionne che verrà adattato per il grande schermo da Mark L. Smith ed Elle Smith. Nel film The Marsh King's Daughter l'attrice Daisy Ridley avrà la parte di Helena, una donna che conduce una vita apparentemente normale, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attricesarà impegnata in estate nelle riprese di The's, il nuovo filmdasarà la protagonista di The's, un nuovopsicologico che verràda. Il progetto si basa sul romanzo scritto da Karen Dionne che verrà adattato per il grande schermo da Mark L. Smith ed Elle Smith. Nel film The'sl'attriceavrà la parte di Helena, una donna che conduce una vita apparentemente normale, ...

